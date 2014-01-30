عقليات تدافع عن دعاة يناقضون تصرفاتهم في الحياة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لفئة من المجتمع تعيش تناقضاً كبيراً بين سلوكياتها وما تقوم بالدفاع عنه بشراسة.

حيث تنتشر معرفات بأسماء تفتقد للأدب وتكتب عبارات مشينة، لكنها في الوقت نفسه تدافع بشراسة عندما يتعرض داعية ديني لنقد ما، رغم الاختلاف في ما يؤمن به الطرفان.

ولم تعد الظاهرة حكراً على عامة الناس، بل وصلت إلى بعض الفنانين والفنانات، حيث سخر مغردون من قيام فنانة معروفة بالدفاع عن أحد الدعاة الذين يحرمون الفن ويتهمون أهله بأبشع التهم، وإطلاقها حملة هجوم كبيرة على منتقديه في موقف كان مثار استغراب الكثير على موقع "تويتر".