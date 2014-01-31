ثري يعرض 130 مليون دولار لمن يتزوج ابنته "الشاذة"

عرض رجل الأعمال من هونغ كونغ، سيسيل تشاو، 72 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل (130 مليون دولار أميركي) للرجل الذي يقبل بالزواج من ابنته مثلية الجنس جيجي، حسبما كتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وحسب العرض الجديد، فقد رفع الملياردير سيسيل تشاو المبلغ الأول، الذي أعلنه في العام 2012، بمقدار مرتين.

واجتذبت المحاولة السابقة لتزويج جيجي، حوالي 20 ألفا من الرجال، اتصلوا جميعا بتشاو لإعلان نواياهم، ومع ذلك، رفضت ابنة الملياردير الزواج من أي منهم، وها هي جيجي تشاو تعارض مرة أخرى فكرة والدها بأن يزوجها.

وقالت جيجي تشاو، التي تترأس مؤسسة خيرية، وهي ناشطة في مجال المثلية الجنسية، إنها غير غاضبة من والدها، لأنه فقط يريد لها أن تكون سعيدة، لكنه لا يفهم أنها مثلية الجنس.

ووصفت محاولة والدها تزويجها مقابل المبلغ المقترح على الرجال، بأنها وسيلة للتعبير عن الحب الأبوي، وأوضحت جيجي أنها تحب أيضا والدها، ولكن لا يمكنها أن تتزوج من أي رجل.

ووفقاً للصحيفة الصينية، فقد غضبت صديقة جيجي تشاو، التي ترتبط معها بعلاقة عاطفية منذ تسع سنوات، عندما علمت باقتراح والد صديقتها، خصوصا أن زواجهما لم يمر عليه سوى سنتين، وحدث ذلك في فرنسا.

وليس معروفاً إن كان رجل الأعمال الشهير سيسيل تشاو ما زال يعتقد أن ابنته قد تصبح ذات ميول جنسية طبيعية، فهو يأمل في أن الوقت لم يفت بعد للقيام بذلك، ما دامت جيجي لم تتجاوز 33 سنة.