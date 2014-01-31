صينية تستخدم خصلات شعرها لحياكة معطف لزوجها

استخدمت معلمة صينية متقاعدة الشعيرات التي كانت تتساقط من رأسها على مدار 11 عاماً في حياكة معطف وغطاء رأس لزوجها.

وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "هافينغتون بوست" هذا الأسبوع، فقد استخدمت زيانغ رينكسيان خصلات شعرها الطويل في حياكة المعطف وغطاء الرأس من أجل زوجها. وبدأت رينكسيان في تجميع شعيراتها التي بدأت تتساقط منذ أن كانت تبلغ من العمر 34 عاماً.

واستخدمت رينكسيان 110 ألف شعرة في حياكة المعطف وغطاء الرأس. وتراوح متوسط طول الشعيرات التي استخدمتها في الحياكة ما بين 70 و80 سم.

من جانبها، علقت رينكسيان قائلة: "منذ أيام شبابي، وأنا أتميز بشعري الجميل والطويل.. إلا أنني ومع التقدم في العمر، بدأت أدرك أنني كما أفقد بعضاً من جمالي، يفقد شعري بعضاً من رونقه.. لذا بدأت أفكر في كيفية الحفاظ عليه..

وخطرت لي فكرة أن أستخدم شعري في تصنيع شيء مميز لزوجي.. لم يكن الأمر صعباً بالنسبة لي، فقط كنت أحتاج الصبر والوقت".

وأضافت: "مهما حدث لشعري في المستقبل، فإنني أعرف الآن أن المعطف وغطاء الرأس سيظلون للأبد ليذكروني بشبابي وبالذكريات الجميلة التي جمعتني بزوجي".