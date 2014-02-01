صيني "أكول" التهم 40 صحن معكرونة ولم يشبع

التهم الصيني بان يز هونغ 24 صحناً من المعكرونة الصينية، إلا أنه لم يشبع بل طالب بالمزيد، لعل هذا ما جعله يستحق عن جدارة لقب "ملك الشهية" في الصين. اللافت أن هذا الرجل "الأكول"، الذي تجمهر حوله الناس في مدرسة للكونغ فو في وسط البلاد، نحيل جداً، نظرا إلى النشاط الذي يقوم به.

واليوم أيضا أطاح بان البالغ من العمر 45 عاماً بخصومه الواحد تلو الآخر، بعدما حقق إنجازه، مجدداً. وقد انطلقت المنافسة في ناد للفنون القتالية في مدينة ليوانغ. وراح المنافسون يخرجون الواحد بعد الآخر، إذ أن أفضلهم لم يتجاوز 25 صحناً من المعكرونة، فيما بان الذي يحظى بتشجيع كبير في القاعة وصل إلى 40 صحناً تقريباً، في 15 دقيقة.

وقد أنهى وليمته بالتهامه صحناً من الديدان الحية وهو يقضم هذه الحشرات التي كانت تتلوى تحت أسنانه. وعادة ما يعمد بان قبل مسابقة كهذه، عن الامتناع عن تناول الطعام لمدة 24 ساعة، قائلاً: "إذا كانت معدتي فارغة أشعر بجوع ضار".

بين مسابقة وأخرى يحافظ على لياقته البدنية من خلال السباحة في نهر قريب من منزله، ويقول: "يجب حرق الكثير من السعرات الحرارية وإلا زاد وزني". من جهته، يقول لو نان أحد منافسيه المهزومين، إن "ملك الشهية هو معلمنا. فهو يملك قدرات خارقة".

لكن بان يز هونغ يدرك أن لقدراته حدوداً. فعلى سبيل المثال يقول إنه غير قادر على منافسة البطل جويي تشيسنات من كاليفورنيا البالغ وزنه نحو مئة كيلوغرام، الذي احتفظ العام الماضي بلقب "أكبر ملتهم للهوت دوغ" في العالم، بعدما التهم 69 منها في غضون عشر دقائق.