مجهول يعرض 100 ألف دولار لاستعادة كمان مسروق

قالت فرقة ميلووكي السيمفونية بولاية ويسكونسن الأميركية أن مجهولاً عرض دفع 100 ألف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة كمان من طراز ستراديفاريوس سرق من أحد عازفي الفرقة.

وسرق لصوص الكمان الذي يبلغ عمره 300 عام من العازف فرانك ألموند مساء الاثنين بعد أن أنهى حفلاً في إحدى ضواحي مدينة ميلووكي.

وقال مارك نيهاوس رئيس الأوركسترا ومديرها التنفيذي في بيان "نأمل أن تساعد هذه المكافأة في استعادة هذا الكنز الذي لا يقدر بمال حتى يستمتع به الوسط الثقافي في ميلووكي وعالم الفنون الدولية لسنوات مقبلة".

وقال متحدث باسم الفرقة إن المانح الذي أبدى رغبته في أن يبقى مجهولاً عرض 100 ألف دولار لأي شخص يمكن أن يقدم معلومات تؤدي إلى عودة الكمان المسروق.

وهذا الكمان المسروق واحد من بين ما يقرب من 600 كمان وتشيلو ما زالت موجودة حتى الآن، وهي من صنع الفنان الإيطالي الشهير انطونيو ستراديفاريوس.