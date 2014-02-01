من شاكيرا إلى إيرينا.. قصة نجوم الكرة مع الحسناوات

لا شك أن الجمال ملفت بالعموم، فكيف إذا ترافق مع شهرة نجوم كرة القدم، وهي الرياضة الأوسع جماهيرياً حول العالم.

فبعد ارتباط عدد من نجوم كرة القدم العالميين مع نساء حسناوات، أضحت المسألة أشبه بالتنافس، لا سيما مع تتبع الكاميرات لأخبارهن. يبقى الأكيد أن قائمة الحسناوات المرتبطات بنجوم الكرة طويلة، إلا أن بعض الأسماء برزت بقوة إعلامياً.

ولعل أبرز تلك الحسناوات المطربة الكولومبية الشهيرة، اللبنانية الأصل، زوجة لاعب برشلونة جيرارد بيكيه. وقد رزق الزوجان مؤخراً بصبي أسمياه ميلان. تليها في المرتبة، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. الشابة التي لا تقل حسناً إطلاقاً عن شاكيرا من مواليد 1986، وغالباً ما تثير جدلاً واسعا حين تطل إلى جانب رونالدو. وكان ظهورها إلى جانب اللاعب البرتغالي أيقونة نادي ريال مدريد الإسباني، في حفل الفيفا لتوزيع جوائزه السنويّة، شكل مادة دسمة للإعلام على مدى أيام.

كذلك، ومن ضمن عالم الأزياء وجماله، يرتبط النجم الإيطالي الشهير فرانشيسكو توتي، بالجميلة إيلاري بلاسي، عارضة الأزياء والمذيعة السابقة في شبكة أخبار يملكها رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني. وهي من مواليد 1981.

أما سيلفيا فان دار فارت، طليقة اللاعب الهولندي رافائيل فان دير فارت، فتبقى على الرغم من إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي، على قوائم أجمل النساء. كما أنها شكلت على الدوام محط اهتمام "الباباراتزي".

ولعل الحسناء ميليسا ساتا عارضة الأزياء الإيطالية، التي سبق وارتبطت باللاعب الإيطالي كريستيان فييري، تبقى واحدة من أكثر صديقات اللاعبين إثارة للجدل.

فرنسياً، يمكن أن نذكر على سبيل المثال، ارتباط نجم الكرة الفرنسي كاريمبو بأدريانا كاريمبو، عارضة الأزياء السلوفاكية. فالمرأة التي تخطت الأربعين من العمر، ما زالت محط حسد عارضات الصف الأول، لرشاقتها وتمتعها بما يصفه خبراء الجمال بأطول ساقين في عالم الموضة، بحسب ما أوردت "يورو سبورت".

ومن عالم الأزياء انتقل بعض لاعبي الكرة إلى عالم ملكات الجمال، ليختار حارس منتخب إيطاليا ويوفنتوس المتصدر جانلويجي بوفون، ألينا سيريدوفا وصيفة ملكة جمال تشيكوسلوفياكيا زوجة له. وتعتبر ألينا من أكثر زوجات اللاعبين تحرراً.

أما على الصعيد العربي، فيمكن أن نذكر يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، وزوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر عماد متعب. وقد قامت بأداء عدد من الأدوار التمثيلية الصغيرة في السينما المصرية. ولا يمكن أن ننسى اللبنانية الحسناء دانييلا سمعان ولاعب خط وسط فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، سيسك فابريغاس. ومع أنها كانت متزوجة وأم وتكبر النجم الكروي بأكثر من 12 سنة، إلا أنها أهملت كل شيء وراحت تحضر مبارياته في "استاد الإمارات" التابع لنادي أرسنال الإنجليزي قبل أن ينتقل منه في 2011 إلى فريق برشلونة بعقد قيمته 40 مليون دولار، ثم تحول حضورها للمباريات إلى علاقة احتدمت وتأججت سريعاً بين الطرفين، فظهرت معه علانية في 2011 بباريس ونيس، عندها تأكدوا أنها صاحبة حرف "د" في عبارة Hayete D Ilal Abad التي وضعها كوشم على ساعده الأيسر بأحرف لاتينية لكلمات عربية.

وبالعودة إلى الغناء، يمكن الحديث عن الجميلة شيريل كول مغنية البوب الإنكليزية، التي اشتهرت في 2002 بعد اشتراكها في برنامج بوبستارز، والتي تزوجت من اللاعب آشلي كول، لكنهما انفصلا لاحقاً.

أخيراً نذكر سارة كاربونيرو المذيعة الإسبانية في قناة Telecinco، المرتبطة باللاعب إيكر كاسياس، والتي اختارتها مجلة FHM الأميركية المراسلة الأكثر جاذبية في العالم.