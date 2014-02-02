زواج أميري رومانسي تحت الثلوج في بلدة صغيرة بسويسرا

تزوج أندريا كازيراغي، النجل الأكبر لأميرة موناكو كارولين، مساء أمس السبت، دينياً من تاتيانا سانتو دومينغو في بلدة روجمون الصغيرة الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من غشتاد محطة التزلج التي يرتادها مشاهير العالم. واحتفل بالزواج بعدما حل الظلام فيما الثلوج تتساقط بكثافة. واستمرت مراسم العرس أقل من ساعة.

وقد ارتدت العروس فستاناً أبيض طويلاً وقد دخلت الى كنيسة روجمون الكاثوليكية، حيث كان بانتظارها نحو 100 مدعو من بينهم أمير موناكو البير.

وقد ضرب طوق أمني في المكان اعتباراً من قبل الظهر من أجل منع المصورين وصائدي الصور من الاقتراب إضافة الى الفضوليين.

وقال مصور في المكان: "رأينا المدعوين من بعيد وهم يديرون ظهورهم لنا لأنهم وصلوا في حافلات صغيرة بزجاج قاتم وكان من الصعب التعرف عليهم"، لكنه أكد أنه رأى الأمير ألبير.

وقد احتمى غالبية المدعوين الذين ارتدوا لباس السهرة من الثلوج تحت مظلات كبيرة.

وشُوهد بين المدعوين مصمم الازياء فالنتينو.

وامتنع قصر موناكو عن التعليق على هذا الحدث الذي اشارت اليه مجلة "هيلو" هذا الاسبوع. وقد شاركت عناصر من شرطة موناكو السبت في الإجراءات الأمنية التي نشرت حول الكنيسة.

وطوال أمس السبت توافدت الشاحنات حول الكنيسة لتزيينها بالزهور، ونصبت أضواء كاشفة قوية من أجل إنارة الممر المؤدي الى مدخل الكنيسة والذي فرشت عليه سجادة.

وقد جلبت الزهور من باريس. وبعد مراسم الزواج الذي احتفل به كاهن من موناكو توجه كل المدعوين الى غشتاد للعشاء.

وذكرت مجلة "هيلو" التي تعنى بأخبار المشاهير أن تاتيانا (30 عاما) متعلقة بهذه المنطقة من الألب السويسرية لأنها أمضت السنوات الخمس عشرة الأولى من حياتها في غشتاد.

وكان أندريا كازيراعي وتاتيانا سانتو دومنغو تزوجا مدنيا في 31 أغسطس الماضي في موناكو. ولاندريا وتاتيانا طفل يدعى ساشا ولد في 21 مارس 2013 في لندن.

وكان جد تاتيانا من أغنى رجال كولومبيا، وقد توفي عام 2011 وكان يملك شركات عدة في مجال النقل الجوي والإعلام والاتصالات.