مستوطنون يسرقون 1000 شتلة زيتون من قرية قرب رام الله

قام مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، بسرقة 1000 شتلة زيتون من أراضي قرية سنجل القريبة من رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن رئيس البلدية.

وقال رئيس البلدية أيوب سويد لوكالة "فرانس برس" إنها المرة الثانية التي يقوم بها مستوطنون بذلك، حيث قاموا قبل 10 أيام باقتلاع وسرقة حوالي 1000 شتلة أخرى من أراضي القرية.

وأوضح سويد أنه من غير المعروف مكان قدوم المستوطنين، لكنه نوّه بأن "أقرب نقطة للمستوطنين تقع في مستوطنة جفعات هروئيل القريبة من القرية".

وتقوم القرية منذ شهرين بتنفيذ مشروع ممول من الصليب الأحمر الدولي يهدف إلى زراعة مئات من شتلات الزيتون واللوزيات في القرية.

وبحسب سويد فإن المستوطنين قاموا أيضا باقتلاع وسرقة حوالي 500 شتلة من أراضي قرية ترمسعيا القريبة.

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منظمة تعرف باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات وأماكن عبادة إسلامية ومسيحية وأشجار زيتون، ونادراً ما يتم توقيف الجناة.