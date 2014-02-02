مغربية ضمن أكثر 20 امرأة مؤثرة بالعالم الإسلامي

تمكنت الباحثة المغربية، أسمهان الوافي، التي تحمل الجنسية الكندية أيضا، من التواجد ضمن قائمة 20 شخصية نسائية، الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي، بحسب ما أورد موقع "هسبريس".

وشملت قائمة مجلة "Muslim-Science"، وهي مجلة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال في العالم الإسلامي، النساء المسلمات الأكثر نفوذاً وتأثيراً في مجالات الفيزياء، والبيولوجيا، والكيمياء، والهندسة، والرياضيات، والعلوم الاجتماعية.

وقائمة20 شخصية نسائية، الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي، التي انتقتها مجلة" Muslim-Science مسلم ساينس" التي يتواجد مقرّها في العاصمة البريطانية لندن، ضمت شخصيات نسائية، الأكثر تأثيرا في العالم، من دول عربية وشمال إفريقيا، هي السعودية، ومصر، وقطر، والإمارات، والكويت، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وباكستان وإيران.

وتشغل الدكتورة أسمهان الوافي، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الوراثة من جامعة قرطبة بإسبانيا، منصب مدير عام المركز الدولي للزراعة المحلية في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة منذ شهر أغسطس من سنة 2012، حيث تملك في رصيدها أكثر من 15 عاما من الخبرة والتجربة في ميدان البحوث الزراعية.

كما تقلدت قبل تعيينها مديرة عامة للمركز الدولي للزراعة المحلية بدبي، حسب معطيات نشرتها الصحافة الإماراتية، عدة مناصب في عدد من مؤسسات أبحاث دولية، مثل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، ومركز الأبحاث الياباني الدولي للعلوم الزراعية.

وشغلت كذلك مناصب إدارية متعددة في النظام الاتحادي الكندي، مثل منصب مدير قسم الشركات وإدارة الأبحاث في الوكالة الكندية لفحص الأغذية، ومنصب مستشار أول لنائب مساعد الوزير في قسم البحوث في وزارة الزراعة والزراعة الغذائية في كندا، قبل أن يتمّ تعيينها مديرة عامة للمركز الدولي للزراعة المحلية، وهو مركز غير ربحي للأبحاث الزراعية التطبيقية، ويقع مقره في دبي.