جرعة مخدرات زائدة تقتل فيليب هوفمان الفائز بالأوسكار

عثر على الممثل الأميركي فيليب سيمور هوفمان، الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل في 2006 عن دوره في فيلم "كابوتي"، الأحد ميتا في شقته في نيويورك جراء جرعة مخدرات زائدة محتملة، على ما علم من مصدر رسمي.

وتم استدعاء الشرطة من قبل "صديق" للممثل، بحسب المصدر ذاته.

وعثر على جثة الممثل البالغ من العمر 46 عاما في شقة في منطقة غرينتش في مانهاتن.

وأضاف المصدر: "نحقق في احتمال تناوله جرعة زائدة، وسيحدد الطب الشرعي رسميا سبب الوفاة".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مصادر أمنية، أن الوفاة قد تكون عائدة إلى جرعة زائدة من المخدرات، وقد يكون عثر على الممثل الذي خضع العام الماضي لعلاج من المخدرات وبيده إبرة.

وتجمع عدد من المعجبين بالممثل أمام منزله الذي تحرسه الشرطة.