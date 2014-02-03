"المرموط فل".. متنبئ الطقس المفضل للأميركيين

"المرموط فل" خبير بالأحوال الجوية، يحظى بأكبر متابعة في الولايات المتحدة في الثاني من فبراير من كل سنة، رأى ظله عند خروجه من جحره مما يؤشر إلى ستة أسابيع إضافية محتملة من الطقس الشتوي، بحسب تقليد قديم في بنسيلفانيا.

ويفيد المهتمون بالمرموط في مدينة بنكستوني الصغيرة أنه في حال رأى الحيوان ظله عند خروجه من جحره فإن الشتاء سيطول. في المقابل في حال لم ير ظله كما حصل العام الماضي، تكون نهاية الشتاء قريبة.

وكان فل وسلسلة حيوانات المرموط التي تحمل الاسم نفسه، محور فيلم "غراوندهوغ داي" الكوميدي في العام 1993 من بطولة بيل موراي.

وتقليد حيوان المرموط الذي يتوقع الأحوال الجوية في الثاني من فبراير من كل سنة، نقله إلى الولايات المتحدة مزارعون ألمان كانوا يتكلون على تصرفات هذه الحيوانات لمعرفة متى يرشون البذور في حقولهم. وتعتمد مدينة بنكستوني، هذا التقليد منذ القرن التاسع عشر.