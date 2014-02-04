صياد تاه في المحيط لأكثر من عام.. وأنقذه دم السلاحف

أكد صياد يعتقد أنه من السلفادور، ألقته الأمواج على شواطئ جزر مارشال، أنه قضى أكثر من عام تتقاذفه الأمواج في المحيط الهادي، لكنه استطاع البقاء على قيد الحياة بمساعدة دم السلاحف البحرية وصيد السمك والطيور باستخدام يديه العاريتين. وقال خوسيه سلفادور البارينجو (37 عاما) للمسؤولين إنه أبحر في رحلة لصيد القروش انطلاقاً من المكسيك في نهاية ديسمبر 2012 على مسافة نحو 10 آلاف كيلومتر، إلا أنه ضل طريقه.

وعثر عليه، وهو مشوش الذهن، في جزيرة مرجانية نائية، حيث جرفته المياه مطلع هذا الأسبوع فوق قارب من الألياف الزجاجية طوله 7.3 متر. ونقلته دورية شرطة إلى ماجورو عاصمة جزر مارشال. وظهر الصياد "فوق القارب ولحيته كثيفة جداً، وكان يعاني في المشي، وساقاه نحيلتان للغاية"، حسب ما نقل شاهد عيان.

من جهته، قال السفير الأميركي لدى جزر مارشال توماس ارمبروستر لوسائل الإعلام "كان يفترض أن تكون رحلة صيد لمدة يوم واحد، إلا أنهما انحرفا عن مسارهما بسبب الرياح الشمالية"، وتنقل الشرطة عن البارينجو- الذي يعمل صيادا منذ 15 عاما- قوله إنه أبحر مع صياد آخر، يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً، إلا أن الرفيق المراهق توفي قبل شهر أثناء هذه المحنة. وأضافت السلطات المحلية أيضا أنها لا تزال تجمع معلومات وتعتزم الاتصال بعائلة البارينجو في السلفادور والولايات المتحدة.

يذكر أن 68 ألف شخص يعيشون في جزر مارشال، وينتشرون في 24 جزيرة مرجانية.