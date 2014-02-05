سباق دبي يغلق طرقاً رئيسية.. والمدارس تعمل

أكدت وزارة التربية والتعليم في الإمارات في بيان رسمي، الأربعاء، أن غداً الخميس هو يوم دراسي كامل في كافة مدارس دبي، وذلك بعد أن ترددت أخبار عن تعطيل الدراسة بسبب فعاليات سباق دبي العالمي للدراجات الهوائية.

وطالبت الوزارة كافة الأطراف التعليمية بالالتزام بما ورد في البيان، نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم"، الأربعاء.

يُشار إلى أن بعض إدارات المدارس الخاصة أعفت طلابها من الدوام الخميس بسبب الازدحام المتوقع نتيجة إغلاق بعض الطرق في الإمارة خلال فعاليات الطواف.

هذا وخصصت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 70 دورية لتأمين حركة سير طواف دبي العالمي الذي انطلق ظهر الأربعاء، ويشمل 4 مراحل في عدد كبير من طرق دبي.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، إن "الحدث العالمي الذي ينعقد لأول مرة في الإمارة يحظى بترتيبات متنوعة، حيث من المتوقع أن تشهد بعض الشوارع والطرقات التي سوف ينطلق فيها السباق ازدحاماً مرورياً".

وأضاف أن المرحلة الأولى انطلقت الأربعاء في الساعة الواحدة ظهراً، من نقطة البداية في مركز دبي التجاري العالمي بشارع المركز المالي وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، والعودة الى مركز دبي التجاري من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء، مشيراً إلى أنه سوف يتم إغلاق الطرق التي يسير فيها السباق الذي يشارك فيها 160 دراجاً.

وأشار إلى أن هناك استعدادات كبيرة لتأمين حركة السباق وتسهيل السير خلال المرحلة الثانية التي ربما تكون أكثر زحاماً نظراً لأنها تجري غدأ الخميس وتمر في مناطق لها ارتباط بأماكن مدارس، إذ تنطلق في شوارع زعبيل والميدان والشيخ محمد بن زايد والصفوح وتلال الإمارات وتنتهي في جزيرة النخلة حيث فندق أتلانتس.

وطالب الزفين مرتادي تلك المناطق باتخاذ طرق بديلة مثل شارع الإمارات لتفادي الزحام المتوقع نتيجة السباق، أو الخروج مبكراً قبل موعد إغلاق الطرق المقرر في الساعة 11:20 دقيقة صباحاً.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تمر بشوارع المطار والخوانيج والإمارات وشارع لهباب حتا وتمتد لأكثر من 160 كيلومتراً، مبيناً أنه سوف يتم العمل على تحريك السير فور مرور المتسابقين من الشوارع المقررة، ويمكن اتخاذ طرق بديلة في كل مرحلة.

وأوضح أن المرحلة الرابعة ربما تسبب بعض الزحام في مناطق حيوية، إذ تمر من شارع جميرا الحيوي وشارع الميناء ونفق الشندغة وبر دبي، مناشداً قاطني تلك المناطق عدم استخدام السيارات في الأوقات المقررة للسباق الذي يبدأ في الحادية عشرة والنصف، لافتاً إلى أن بإمكان السكان ترك سياراتهم في شوارع داخلية تؤدي إلى مخارج بديلة أو المغادرة مبكراً إذا كانت لديهم ارتباطات في نفس الموعد.