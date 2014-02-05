"القنبلة".. مطعم من وحي الأزمة السورية في أميركا

افتتح سوريون مقيمون في الولايات المتحدة مطعماً تحت اسم القنبلة "the bomb"، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل حول هذا الاسم.

واعتبر صاحبا المطعم (جورج ورنا قصار) أن تبنيهما لهذا الاسم سيلفت النظر إلى المطعم ويثير فضول الكثيرين لتذوق القنبلة.

وفي تصريح لصحيفة "سي بي إس ديترويت" قالت رنا قصار: "زوجي هو من اقترح الاسم، وعارضته في البداية لإحساسي بأنه مخيف بعض الشيء بالنسبة للزبائن، وسيعتقدون بأننا إرهابيون، ولكنه أصر عليه".

وأوضحت رنا أن هذا الاسم يعطي لنا الإيحاء بأنهم سيحصلون على وجبة شهية وخطيرة.

يُذكر أنه في اللغة الأميركية المتداولة يشير مصطلح "the bomb" إلى "الظاهرة المميزة" أو "الأفضل"، ويقدم المطعم وجبات الشرق الأوسط والوجبات الأميركية المعتادة، ولكن طبقه الخاص هو "فاهيتا القنبلة".