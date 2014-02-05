30 فندقاً متعددة النجوم للصقور في السعودية

تعيش بعض الصقور في السعودية حياة الرفاهية، إذ تجاوزت مصاريف معيشتها 1500 دولار شهرياً، كما وصل عدد الفنادق الخاصة بها الى أكثر من 30 فندقاً.

واعتادت هذه الصقور عيش الرفاهية، فتكتفي من السنة بـ4 أشهر للطيران، مخالبُها الحادة تقلّم في فندق فاخر، ووجبتُها المفضلة من أجود أنواعِ الحمام تقدم يومياً في أوقاتٍ محددة. قيمتُها تصل إلى أكثر من 50 ألف دولار، ومصاريفُ معيشتِها تتجاوز 1500 دولار شهرياً، عددُ فنادق الصقور في السعودية وصل إلى أكثر من 30 فندقاً متعددة النجوم.

الوكري والشاهين والحر والجير مسميات لأربع عائلات من تلك الصقور، فقد راق لها العيش في أحد الفنادق في منطقة حائل شمال السعودية، ووجدت ما تحتاج إليه من رعاية وتسلية، إلى جانب جلستها الخاصة التي تسمى "المعشى".

ولا يزال الصقر عند البعض بمثابة الابن، فهم يقصدون فيه غاية، ويتباهون به بين الصقور، ويستحضرون فيه الحياة الأولى.