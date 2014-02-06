مطاردة غوريلا خطير "مزيف" في طوكيو

تتكرر الحادثة عينها كل سنة في طوكيو عندما يفر أحد قردة الغوريلا من حديقة الحيوانات ويطارده الحراس.. لكن حارساً قام هذه السنة بالتنكر بزيّ غوريلا هارب.

وأحاط نحو 10 عناصر من حراس الأمن بهذا "الغوريلا الخطير" قبل أن يصيبوه بسهم مخدر وينقلوه وهو نائم على متن شاحنة صغيرة، وذلك أمام زوار حديقة حيونات يينو في شمال العاصمة اليابانية.

وقال ناتسومي أون الذي تنكر بزيّ الغوريلا: "عندما كان الحراس يطاردونني شعرت بما يشعر به الغوريلا".

وأضاف: "ينبغي إيلاء الأهمية لسلامة الزوار، مع التركيز في الوقت عينه على رفاه الحيوان"، خاتماً "من هنا أهمية هذا التمرين".