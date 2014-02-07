رئيس بلدية نيويورك يوظف زوجته.. دون أجر

أصدر رئيس بلدية نيويورك المنتخب حديثاً بيل دي بلازيو قراراً عيّن بموجبه زوجته على رأس أحد صناديق البلدية، ولكن من دون أن تتقاضى مقابل هذه المهمة أي أجر، كما أكدت البلدية.

وقالت البلدية في بيان لها إن "صندوق البلدية لدفع نيويورك قدماً" الذي ستديره شيرلاين ماكغراي، هو مؤسسة لا تبغى الربح هدفها تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للقيام باستثمارات في قطاعات تتعلق بالشباب والصحة والبيئة والفنون. وفي 2012 بلغت ميزانية هذا الصندوق 37 مليون دولار.

يُذكر أن رئيس البلدية الجديد الديمقراطي الذي تولى مهامه في مطلع يناير لم يوفر مناسبة إلا وأكد فيها أن زوجته هي "أفضل صديق" له وأنها أيضا "شريكته" في السياسة. وقد كان حضورها طاغياً في حملته الانتخابية.

وقال دي بلازيو الخميس لدى اعلانه عن تعيينها على رأس الصندوق البلدي: "لست أرى أي شخص آخر لديه فهم أفضل لمهمة هذه الادارة من زوجتي وشريكتي شيرلاين".

وشيرلاين ماكغراي اميركية سوداء مولودة في 1954 وتتمتع بشخصية قوية وهي تقدم نفسها ككاتبة وأم وناشطة يسارية. ويقع مكتب زوجة دي بلازيو قبالة مقر البلدية.