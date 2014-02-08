وودي ألن يرد على اتهامات ابنته بالتحرش

نفى المخرج الشهير وودي ألن الاتهامات الأخيرة حول تحرشه بابنته المتبناة عندما كانت تبلغ من العمر سبع سنوات، وأصر في خطاب مفتوح على أن أمها الممثلة ميا فارو، التي اشتبك معها لاحقاً في معركة وصاية هي التي اختلقت الادعاءات، بحسب تقرير إخباري، السبت.

ونشر ألن (78 عاماً)، الجمعة، رداً على اتهامات الاعتداء الجنسي على ابنته المتبناة، ديلان فارو، التي تبلغ حالياً من العمر 28 عاماً، وذلك على موقع جريدة "نيويورك تايمز"، بعد خمسة أيام من إدلاء الابنة بروايتها للصحيفة التي كررت وفصلت فيها هذه الادعاءات.

وكتب ألن: "لم أتحرش بديلان، أحببتها وأتمنى أن تدرك يوماً ما كيف حُرمت عن طريق خدعة من أب يحبها، وكيف استغلتها أم تهتم بغضبها الجامح أكثر من مصلحة ابنتها".

وكانت ديلان فارو كررت مزاعم اعتدائه عليها جنسياً في رسالة نشرت على موقع جريدة "نيويورك تايمز"، وشككت في المكانة التي يتمتع بها في هوليوود.

ويأتي هذا الاتهام ضد ألن قبل حفل توزيع جوائز أوسكار هذا العام، وبعد ترشيح المخرج لجائزة أفضل سيناريو كتب خصيصاً للسينما عن فيلمه "بلو جاسمين" بطولة كيت بلانشيت.

ولم يتم إلقاء القبض على ألن قط أو محاكمته في القضية التي أثيرت منذ عشرات السنين بعد أن أجرت الشرطة تحقيقاً في كونيتيكت حيث كانت ميا فارو وأطفالها يعيشون.

وكررت ديلان فارو العام الماضي اتهامها للمخر بالاعتداء الجنسي عليها في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير".

وفي الشهر الماضي، كتب رونان فارو ابن ميا فارو وشقيق ديلان وابن وودي ألن تعليقاً على موقع "تويتر" انتقد فيه المخرج وجوائز الكرة الذهبية "جولدن جلوب" التي كرمته بجائزة عن مجمل أعماله.