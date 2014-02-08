رياضية روسية مقربة من بوتين تسخر من أوباما وزوجته

نشرت السياسية والمتزلجة الاستعراضية الروسية السابقة إيرينا رودنينا صورة للرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل وأمامهما شخص يحمل موزة، على حسابها في تويتر، الأمر الذي اعتبره الكثيرون مهيناً وعنصرياً.

وصارت إيرنا رودنينا المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، وإحدى أهم من حملوا الشعلة في أولمبياد سوتشي للألعاب الشتوية، حديث الإعلام وتويتر بعد أن ظهرت في دور مهم في حفل الافتتاح ضمن قائمة من الرياضيات والرياضيين الروس.

واعتبرت رودنينا نشرها لتلك الصورة نوعاً من حرية التعبير التي تنادي بها أميركا، ورفضت أن تعتذر بعد ذلك، لكنها أزالت الصورة من حسابها وفقا لـ"الديلي ميل" البريطانية.

ولم يعلق البيت الأبيض على الحادثة، لكن السفير الأميركي إلى روسيا كتب على حسابه في تويتر "تصرف غير مهذب، يجلب العار للبرلمان – التي كانت عضوا فيه - ولبلادها"، لكن التغريدة مسحت أيضا بعد ذلك من حسابه.

ولم يحضر الرئيس أوباما ولا زوجته حفل افتتاح الأولمبياد في سوتشي، لكن أصداء القصة لا تزال حاضرة، خاصة أن رودنينا كان لها دور مهم في حمل الشعلة، وهو أمر كان متوقعاً، نظراً لقربها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن رودنينا (65 عاما) حصلت على ذهبية الأولمبياد 3 مرات في لعبة "التزلج الاستعراضي على الجليد" عام 1972 و1976 و1980، وانتخبت عضواً في البرلمان الروسي في عام 2005، وكانت من ضمن الحزب المؤيد للرئيس بوتين.