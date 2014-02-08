خلل فني في افتتاح سوتشي.. الأولمبياد الأغلى عالمياً

على الرغم من المبالغ الطائلة التي صرفت على الألعاب الأولمبية الشتوية التي افتتحت، أمس الجمعة، في مدينة سوتشي الروسية، فإن خللاً فنياً حال دون إضاءة شعار الدوائر الخمس الشهيرة.

فقد تعطلت الإضاءة في واحدة من الحلقات الخمس في الشعار الأولمبي، بعد أن كان من المفترض أن تضاء الحلقة الأولمبية الخامسة بالألعاب النارية، كما حدث في الحفل التجريبي الذي سبق الحدث الرسمي، إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن الروسية.

يذكر أن الدورة الأولمبية الشتوية افتتحت مساء الجمعة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والعديد من الشخصيات الأجنبية، ونحو 40 ألف مدعو في ملعب فيشت.

وأحيا الافتتاح حوالي 3 آلاف فنان، ومشاركة 9223 شخصاً لتنفيذ هذا الحفل الذي استخدم فيه 22.5 طن من الألعاب النارية في ملعب جديد كلف وحده 600 مليون يورو.