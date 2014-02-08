سيارة مازيراتي تباع بسعر قياسي 749 ألف يورو

بيعت سيارة مازيراتي غيبلي سبايدر، تعود إلى العام 1969 في مزاد علني، الجمعة، في باريس بسعر 749 ألف يورو، وهو سعر قياسي عالمي، حسب ما أعلنت دار "ارتكوريال" التي نظمت عملية البيع.

وبيعت سيارة رولز رويس سيلفر كلاود مكشوفة مصنوعة في العام 1962، كانت ملكاً للممثلة بريجيت باردو، بسعر 286 ألف يورو.

أما سيارة شيفروليه يملكها رينغو ستار، أحد أعضاء فرقة بيتلز، فبلغ سعرها 48900 يورو، كما بيعت سيارة فيات شيليت تعود للعام 1972 للمصمم الفرنسي فيليب ستارك بسعر 41700 يورو.

وفي المقابل، بيعت دراجة نارية كانت ملكاً للفكاهي الفرنسي كولوش بسعر 7700 يورو، على ما أوضح المصدر ذاته.

وكان بين السيارات الأخرى التي بيعت في المزاد نماذج من فيراري وبنتلي ومازيراتي ودولاج، بيعت أربع منها بمليون يورو أو أكثر.

وحقق اليوم الأول من هذا المزاد، الذي يتواصل السبت، 22.2 مليون يورو.

والسبت تعرض للبيع مجموعة خاصة من 44 ألفا روميو للبيع من بين 177 سيارة أخرى.