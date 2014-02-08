فتيات فنزويلا يخضعن للجراحة في سبيل الحصول على التاج

في فنزويلا، لم يعد التنافس محصوراً بين الفتيات في مسابقات الجمال فقط، بل أصبح التنافس على أشده بين جراحي التجميل أيضا، حيث يسعى كل منهم كي يكون الأكثر براعة، والذي تخرج من تحت يديه الفتيات الأجمل.

فنزويلا البلد الذي تعد مسابقات الجمال فيه جزءاً من الثقافة في مناطقه المختلفة، ولذلك ليس مستغرباً أن تحصل الفنزويليات على عرش الجمال العالمي أكثر من متسابقات أي بلد آخر، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

طريق مختصر للخروج من الفقر

الفوز بمسابقة جمال في فنزويلا يعني الحصول على مسيرة مهنية في التلفاز، وطريقا مختصرا للخروج من الفقر، ولذلك فليس هناك حد لما يمكن أن تفعله الفنزويليات في سبيل الحصول على اللقب، سواء جمع المال من أجل عملية تجميل، أو وضع قطع بلاستيك في أفواههن لمنعهن من الأكل.

كل هذا يحدث تحت أنظار "ملك الجمال" في فنزويلا أوزمل سوزا (67 عاما)، الذي يتولى تدريب وتجهيز المتسابقات خلال ستة أشهر تسبق موعد الحفل النهائي، الذي تعلن فيه الفائزة بعرش الجمال.

ولا يتوانى أوزمل عن توحيه النصائح المباشرة والقوية، أو دفع آلاف الدولارات في سبيل تجهيز الفتيات اللاتي يتدربن تحت يديه، حتى يصلن إلى الكمال في نظره، وذلك في "معسكر تدريبي" مخصص يقضين فيه نصف عام تقريباً استعداداً للمسابقة.

ولا يمتنع سوزا عن أن يكون قاسياً مع الفتاة في سبيل تحسين صورتها، وينتقد باستمرار "الناشطات النسويات" اللاتي يدافعن عن المرأة، ويعتقدن أن مسابقات الجمال مهينة للمرأة.

الناشطات النسويات قبيحات

ويصف سوزا الناشطات بالقبيحات، معتبراً أن ما يفعله هو أمر رائع، ويغير حياة الفتيات، اللاتي يصبحن عادة نجوم التلفاز والإعلام في فنزويلا، وينقل بعضهن من حياة الفقر والفاقة.

مايا نافا، في الثامنة عشرة من عمرها، وصلت إلى مقر التدريب من مدينة "كراكاس" ومن منطقة سانتا كروز الخطرة، التي تحدث فيها جريمة قتل في كل 40 دقيقة بحسب الإحصاءات.

تحكي مايا أنها تتمنى أن تشتهر من خلال مسابقات الجمال، وحتى يرى المجتمع أن سكان المناطق الفقيرة يستطيعون النجاح أيضا، مبينة أن هذه المسابقة ستكفل لها ولعائلتها حياة كريمة، ومستقبلا رائعا.

عائلة مايا استثمرت فيها مبلغ 7 آلاف دولار، حيث أجرت عملية تجميل لأنفها، وتكبير صدرها، وخاطت قطعة بلاستيكية في لسانها تمنعها من الأكل بسهولة.

في المقابل هناك من يقفون ضد عمليات التجميل، حيث تحكي والدة إحدى المتسابقات أنها "تعتقد أنه ليس عدلاً أن تدخل المسابقة فتيات أجرين عمليات تجميل، مؤكدة أن التنافس يجب أن يكون بالجمال الطبيعي، وليس تنافساً بين جراحي التجميل.