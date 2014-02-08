قناة "العربية" تطلق شقيقتها "الحدث" رسمياً

انطلقت الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، السبت، قناة "الحدث"، أحدث القنوات العربية الإخبارية.

و"الحدث" قناة إخبارية متخصصة شقيقة لقناة "العربية"، وتعتمد على التغطية المستمرة والمتابعة الآنية لكل التطورات في المنطقة، وبالأخص المناطق التي تشهد توتراً في الوقت الراهن.

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وتعتمد آلية العمل داخل غرفة أخبار "الحدث" على التغطية المباشرة للأحداث فور وقوعها، مع إشراك المشاهد في صناعة الخبر.

وبالتزامن، أطلق موقع "العربية.نت" صفحة خاصة لتغطية أخبار القناة الجديدة على الرابط التالي:

http://www.alarabiya.net/alhadath.html