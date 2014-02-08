هكذا كان يمشي ديناصور السعودية قبل 72 مليون سنة

حدد علماء من 3 جامعات دولية الطريقة التي كان يمشي فيها نوع شهير من الديناصورات التي تم اكتشاف بقايا أحدها في السعودية قبل شهر، أي theropod المعروف بأن منه الأشد فراسة بين الديناصورات، وهو T-Rex الآكل للحوم، حتى لحم أقرانه أنفسهم، والذي عاش مع سواه من عائلة "ثيروبود" في نهايات العصر الطباشيري قبل 72 مليون عام، وعثر على بعض أضراسه فريق دولي - سعودي ناشط بحثا عن العظام والأحفوريات بالمملكة.

أضراسه المتحجرة اكتشفوها بالشمال السعودي عند ساحل البحر الأحمر، وفق بيان من جامعة "أوبسالا"، تضمن أنه أول ديناصور يتم اكتشافه بالمملكة، ويبدو أنه عبر إليها مع غيره من إفريقيا حين كان معظمها مغطى بالماء وملتصقاً بالقارة السمراء، طبقاً لما ورد بدراسة أعدها مكتشفوه من علماء "أوبسالا" السويدية وجامعة "موناش" ومتحف "فيكتوريا" الأستراليين، إضافة لعلماء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

كاسر وزنه 7 أطنان

عثروا أيضاً على عظم لفقرات من ذيل ديناصور آخر طوله 20 متراً، لكنه نباتي. أما "تي- ركس" الذي عثروا على أضراسه أو غيره من عائلة "ثيروبود" الديناصورية، فله قدمان وطوله 6 أمتار تقريباً، ووصفهما بنجامين كير، عالم البحاثة الاحيائية الأسترالي في "أوبسالا" بأنهما "أولى الديناصورات القابلة للتصنيف تكتشف في شبه الجزيرة العربية"، طبقاً لتعبيره في بيان الجامعة.

والكثير معروف عن سلالة theropod المتحدرة منها الطيور بالتطور الطبيعي، مع أن أنواعها لا تطير بل تمشي على قدمين، كالديناصور الذي عثروا على أضراسه في السعودية، وهي تضم صغير الديناصورات المعروف باسم Anchiornis huxleyi علمياً، إلى جانب "تي- ريكس" الأشرس من سواه، والمعتقد أن الديناصور السعودي منه، أو شبيهه ومن فصيلته بالذات.

إلا أن الطريقة التي كان يمشي بها أفراد السلالة لم تكن معروفة، إلا حين لجأ علماء جامعة تشيلي وجامعتي شيكاغو واللينوي الأميركيتين مؤخراً إلى ما قد يبدو بسيطاً، واطلعت "العربية.نت" على تفاصيله، لكنه انتهى كتجربة جدية بدأت بإعدادهم ذيلاً خشبياً ثبّتوه في دجاجة، لأن قدميها شبيهتان بقدمي "تي- ريكس" البالغ معدل وزنه 7 أطنان، وكذلك ريشها بريشه، وهو الأكثر جذباً للفضول، لأنه "كان يأكل لحم الديناصورات الأخرى"، بحسب ما أكدت دراسة قام بها الباحث غريغوري إريكسون من جامعة ولاية فلوريدا الأميركية.

الذيل 15 % من وزن الديناصور

ويحاكي الذيل الخشبي الذي صنعوه نظيره لدى "تي- ريكس" أو سواه من ديناصورات السلالة نفسها، لكنه ليس بوزنه الطبيعي، بل جعلوه 15% من وزن الدجاجة، لأنه في الديناصور 15% أيضاً، فاكتشفوا ما عزز أكثر نظرية تحدر الطيور من "ثيروبود"، وتعرفوا إلى الأهم، وهو كيف كان "تي- ريكس" المرعب يمشي بالذات.

ويبدو من الفيديو الذي قامت "العربية.نت" بتحميله من موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز" الاقتصادي الأميركي، اختلاف قليل جداً بطريقة مشي الدجاجة بذيل عنها من دونه، لكن يمكن ملاحظة أنها تقوم بخطوة أطول قليلاً من المعتاد وهي بالذيل، مع مد عنقها إلى الأمام أكثر، إضافة لقيامها بثني مختلف لمفصل القدم، وهو ما يوضحه اللونان الرمادي والبني بالرسم الذي أعدته دورية PLOS ONE العلمية الأميركية.

كما تضمنت التجربة تربية دواجن وطيور تم وضع أوزان عليها منذ ولادتها، بحيث كان يتم تغيير الوزن كلما نمت، بدءاً بسترة خفيفة، ثم معطف، أو حتى آخر من الرصاص، للتأكد من أن الاختلاف البسيط في طريقة المشي لم يكن دائماً بسبب الوزن الموضوع، بل ربما باختلاف النوع المتحدر.