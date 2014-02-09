الأميران تشارلز ووليام يوجهان نداء لإنقاذ الفيلة

وجه الأمير تشارلز ونجله الأمير وليام نداء لإنقاذ الفيلة وأنواع أخرى من الحيوانات المهددة بسبب الاتجار غير المشروع، في شريط فيديو بث الأحد.

وبث هذا الفيديو قبل مؤتمر دولي حول الاتجار غير المشروع بالحيوانات يعقد الأسبوع المقبل في لندن، تنظمه الحكومة البريطانية، ويضم مسؤولين كبارا من حوالي 50 دولة في محاولة لإيجاد أجوبة على هذه الآفة.

ويشهد هذا الاتجار ارتفاعاً كبيراً مما يهدد استمرارية أنواع من الحيوانات مهمة جداً في العالم، فضلاً عن تهديد الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الكثير من مناطق العالم على ما حذر الأمير تشارلز في رسالة من تسع دقائق.

وأضاف وريث العرش البريطاني: "ثمة عصابات إجرامية تخطف وتقضي على فيلة وحيوانات وحيد القرن ونمور وأنواع أخرى على نطاق غير مسبوق، ما يدفع بعضها إلى حافة الاندثار".

وقال نجله دوق كامبريدج الناشط في مجال حماية الطبيعة: "يجب أن نكون الجيل الذي يضع حداً للاتجار غير المشروع والذي يضمن مستقبل هذه الحيوانات الرائعة وموطنها الطبيعي".

وأنهى الأميران رسالتهما مع شعار "فلنتحد من أجل إنقاذ الحياة البرية"، الذي تلي باللغة العربية والفيتنامية والسواحلية والإسبانية والماندارين لكي يصل إلى أكبر عدد من الأشخاص.