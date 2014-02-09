العاملات الفلبينيات في لبنان ينتخبن ملكة جمالهم

أقيم في بيروت، اليوم الأحد، حفل انتخاب ملكة جمال العاملات الفلبينيات في لبنان بمشاركة 16 شابة، وذلك للسنة الثانية على التوالي، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وإلى جانب الشابات الـ16، يشارك 6 شباب من الجالية الفلبينية أيضا في مسابقة اختيار الأجمل بينهم.

وبدأ الحفل، الذي أقيم برعاية شركات تجارية لبنانية عدة وحضور مسؤولين في سفارة الفلبين، ظهرا بتوقيت بيروت، في مسرح بابل في شارع الحمرا في بيروت، الذي ازدان بالصور واللافتات التي تظهر المشاركات في الحفل في مناطق لبنانية سياحية.

وقال أحد منظمي الحفل، ويدعى حسين وهو باكستاني مقيم في لبنان ومتزوج من فلبينية، لوكالة "فرانس برس": "الهدف من هذا الحفل هو أن يكون مناسبة للفرح بين العاملات الفلبينيات في لبنان، هن يعملن كل يوم وقلما يجدن مناسبة للراحة والاحتفال".

وأضاف: "يقام هذا الاحتفال بالتزامن مع حلول عيد الحب في 14 فبراير".

وأوضح أن "أي جهة لم تقم بتنظيم الحفل، بل هو مبادرة من الجالية الفلبينية، وجرى الإعلان عنه في أوساط العاملات وفي الأماكن التي يرتدنها".

وتخللت الحفل عروض موسيقية لفرق وهواة غناء من الجالية الفلبينية، إضافة إلى استعراض للفتيات المشاركات بالزي الفلكلوري لعدد من بلدان العالم بما فيها لبنان.

