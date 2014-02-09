شركة إعلامية تقاضي طارق السويدان بتهمة سرقة مؤلفاتها

اتهمت الشركة العربية للإعلام العلمي "شعاع" الداعية الكويتي، طارق السويدان، وآخرين بسرقة بعض مؤلفاتها وتسجيلها ونشرها وتوزيعها في الأسواق، ما دعا الشركة إلى مقاضاتهم أمام وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي جراء ذلك التعدي.

وامتنع الدكتور طارق السويدان الذي سعت "العربية" لاستضافته للرد على ذلك واكتفى بالقول إن الموضوع برمته محال للقضاء ولا يود الحديث حتى يحكم القضاء، مؤكداً لنشرة "الرابعة" أن لديه 70 كتاباً وليس بحاجة ليسرق جزءاً من كتاب.

وأضاف أن من يتهمه بالسرقة لم يقم بكتابة الكتاب الذي كتبه بالأصل أحمد أكرم العدلوني.

وتحدث نسيم الصمادي، رئيس تحرير موقع إدارة. كوم لنشرة الرابعة على شاشة "العربية" عن تفاصيل القضية التي جمدت لعام ليتم إحياؤها من جديد، وقال إن دار قرطبة للنشر في السعودية والإبداع الخليجي في الكويت وكلا من المؤلفين طارق السويدان وأحمد أكرم العدلوني لم يكونا على علم بعلاقاتي ووضعي، حيث إنني تقدمت بالطرق القانونية عن طريق المحامي إلى هيئة مكافحة الفساد وطالبت بفتح الملف، لأنه جمد دون النظر فيه، لأن كلاً من الناشر والمؤلفين لم يريدا ظهور الملف لهيئة الفصل في النزاع.

الصمادي: القضية ملتبسة جداً

وتعليقاً على سؤال يدور حول ما إذا كانت الشكوى ضد دار النشر التي قالت بحسب وثيقة حصلت "العربية" على نسخها منها إن السويدان غير مسؤول عن هذا النشر، حيث استخدمت صورته واسمه كمؤلف دون علمه وإذنه، قال الصمادي "القضية ملتبسة جداً والسويدان حاول تغطيتها".

وعن رد فعل السويدان الذي قال "للعربية" إن الموضوع في يد القضاء.. علق الصمادي بالقول "إذا هي مطروحة للقضاء فالسويدان ظهر وتحدث في الموضوع عندما اشتدت الأزمة وظهر في قناته التلفزيونية السابقة وتحدث واتهمنا، وقال إنه رفع قضية تشهير ضدنا".

وأضاف "السويدان سبقنا بالحديث للإعلام بطريقته ونفوذه ومنعنا من الظهور في نفس البرنامج الذي تحدث به وهذا مثبت في اليوتيوب".

وقال إن الاتهام موجه للسويدان والمؤلف الآخر والناشرين.

وأوضح أن كتاب مدخل إلى العمل المؤسسي في الطبعة الأولى كان الناشر هو قرطبة والإبداع الخليجي، أما الطبعة الأخيرة تم حجب الإبداع الخليجي، وظهرت قرطبة، وتساءل عن سبب اختفاء اسم طارق السويدان كمؤلف في الطبعة الرابعة.

وعن الكتاب الثاني خماسية الولاء الذي صدر بأكثر من طبعة نقلت نصوص ومحتويات من موقع إدارة كوم في النسخة الأولى، بينما أضيف اسم السويدان في الطبعات اللاحقة للتسويق والترويج، حيث استخدم اسمه كعلامة تجارية.

صدور قرار بإدانة الناشر والمؤلفين

وطالب الصمادي بحقوقه المادية والمعنوية من وراء طبع الكتاب 4 طبعات، وأوضح أن القضية عرضت على اتحاد الناشرين العرب بطرق مهنية، وصدر قرار بإدانة الناشر والمؤلفين.

وتعليقاً على إنكاره للتهم الموجهة له من السويدان بالتشهير به قال الصمادي إن السويدان رفع قضية شكلية لم ينظر بها والقضية التي سيرفعها سيدان بها، لأنه لا يستطيع إخفاء أن اسمه ورد على الطبعة 1 و 2 في كتاب خماسية ولاء.

واتهم المؤلف نسيم الصمادي، السويدان ومؤلفه المشارك محمد أكرم العدلوني بالسرقة الفكرية، والنقل الحرفي الواضح والصريح، من كتب ودوريات خاصة بها، ونسبها لنفسيهما، في كتابي "مدخل إلى العمل المؤسسي" و"خماسية الولاء".

وبحسب الوثائق التي بحوزة الصمادي وحصلت "العربية" على نسخة منها فإن السويدان متورط في عملية سرقة، تمت من دورية "خلاصات كتب المدير ورجل الأعمال"، التي تصدرها الشركة وتوزعها في كل الوطن العربي، وعبر الإنترنت عبر موقعها، ومن كتاب (الهندرة: إعادة هندسة نظم العمل في المؤسسات).