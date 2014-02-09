قصر رجل العصابات آل كابوني يعرض للبيع في ميامي بيتش

عرض قصر توفي فيه رجل عصابات شيكاغو الشهير آل كابوني، الذي يعد واحدا من أكثر القطع العقارية شهرة في ميامي بيتش، للبيع مجدداً بسعر 8.5 مليون دولار أميركي.

والقصر مترامي الأطراف ذو واجهة بحرية، توفي فيه آل كابوني، بعد إطلاق سراحه من سجن الكتراز الذي يقال إنه دخله بعد أن خطط للمذبحة التي وقعت يوم عيد الحب في 1929.

ويوجد القصر الذي تبلغ مساحته 10 آلاف قدم مربع على جزيرة بالم ايلاند الراقية التي تقع في خليج بيسكايين وسط ناطحات السحاب في ميامي.

وذكرت سجلات العقارات في مقاطعة ميامي، أن المالك الحالي للقصر هو شركة في ولاية فلوريدا يديرها المحاسب انتوني بانيبيانكو، اشترت المنزل خاليا من الأثاث منذ 6 أشهر بمبلغ 7.4 مليون دولار.

وبنى كلرنس بوش، أحد أفراد عائلة انهويزا-بوش لصناعة الجعة، القصر في 1922. وقال رون تشبسيك وهو صحافي ومؤلف كتاب "عصابات ميامي": "إن كابوني الذي جمع ثروة هائلة من استيراد وبيع الخمور خلال الحظر اشترى القصر في 1928 نظير 40 ألف دولار بعدما طرد من شيكاغو وفي وقت لاحق من لوس أنجليس".

وقال بول جورج، وهو مؤرخ بارز من فلوريدا: "إنه بعد وفاة كابوني في 1947 ظل المنزل ملكا لأسرته حتى وقت ما في السبعينات، عندما اشتراه هنري موريسون، وهو طيار من شركة دلتا ايرلاينز".

وساءت حالة القصر في السبعينات والثمانينيات، ثم أعيد ترميمه وعرض للبيع في السوق مقابل 10 ملايين دولار في 2011.

وقال البرت خوستو من وان سوثبي انترناشيونال رياليتي، والذي يمثل المالك: "إنه على الرغم من أن هذا القصر هو المكان الذي توفي فيه كابوني بعد عودته من سجن الكتراز، إلا أن سعره يقفز في كل مرة يعرض فيها للبيع"، وأضاف، "الناس تحب حقيقة أنه جزء من تاريخ ميامي".