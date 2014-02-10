كلب يغير مسار طائرة يمنية ويمنعها من الهبوط

اضطرت طائرة يمنية إلى تحويل مسارها والهبوط بمطار عدن الدولي جنوب البلاد، بعد أن كان مقررا هبوطها بمطار تعز الدولي بوسط اليمن، وذلك بسبب كلب حول مسارها في حادثة غريبة.

وبحسب المصادر، فقد منع كلب مساء اليوم الأحد هبوط طائرة الرحلة 130 في مطار تعز الدولي، والتي كانت قادمة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مما اضطر قائدها إلى تحويل مسارها والهبوط بمطار عدن الدولي.

ونقلت صحيفة "يمن فويس" عن مصادر وصفتها بالخاصة "أن سلطات المطار عجزت عن التعامل مع كلب صغير تواجد في مدرج الهبوط، مما حول الطائرة وعلى متنها 130 راكبا إلى مطار عدن".

وأوضحت المصادر "أن جميع الركاب من محافظة تعز وقد أصروا على عدم مغادرة الطائرة فور هبوطها في مطار عدن، مما حدا بقائدها بوعدهم بالطيران مرة أخرى إلى مطار تعز.

وقبل نحو شهرين فوجئ مسافرون على متن طائرة تتبع شركة طيران يمنية محلية بمنعهم من الصعود إلى الطائرة من قبل عدد من المسؤولين بمطار الحديدة الدولي ـ غرب البلاد ـ وتأجيل الرحلة إلى أجل غير مسمى بحجة دخول قطيع من الإبل إلى حرم ومدرج مطار الحديدة الدولي، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة الطيران، مما تسبب في إرباك المسافرين وتعطيل أعمالهم ومواعيدهم.

وحينها أكد مدير أمن مطار الحديدة العقيد نجيب الغفاري في مذكرة بعثها لقائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء محمد لبوزة ـ وتم توزيع نسخٍ منها ـ أن سبب دخول الإبل إلى حرم المطار من المنطقة الجنوبية بشكل مستمر يعود إلى عدم تواجد أفراد الشرطة الجوية فيها، كونهم المكلفين بحماية تلك المنطقة.