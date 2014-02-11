صور عارية لبطلة لبنان في روسيا تثير الجدل

أثارت المتزلجة اللبنانية، جاكي شمعون، التي تمثل بلادها في الألعاب الرياضية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية، بلبلة في الوسط الرياضي اللبناني، بعد أن انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهرها وهي تتعرى في جلسة تصوير علنية.

ورفع أحد الأشخاص فيديو لجلسة التصوير الباردة هذه على موقع "يوتيوب"، وتظهر الصور جاكي شمعون تنزع ملابسها الرياضية تدريجياً، وملابسها الخاصة، لتصبح شبه عارية، وهي تأخذ وضعيات تصوير مختلفة أمام الكاميرا.

وأوضحت جاكي في بيان انتشر في المواقع اللبنانية، أن هذه الصور لم تؤخذ في سوتشي حيث تمثل لبنان في الأولمبياد الشتوي، بل كانت ضمن جلسة تصوير خاصة بمجلة رياضية نمساوية كانت تحضر لرزنامة تضم عدة رياضيين من عدة بلدان. وأوضحت أن هذه الصور أخذت منذ ثلاث سنوات.

وأعربت الرياضية عن حزنها لانتشار الصور الآن، والضجة التي أثارتها، مؤكدة أن الصور النهائية لجلسة التصوير مختلفة تماماً عما يتداول حالياً.

واعتذرت جاكي لمواطنيها، مقرة أن "لبنان بلد محافظ، وهذه ليست الصورة التي تعكس ثقافتنا. أتفهم تماماً إذا ما رغبتم في توجيه الانتقادات".

وتابعت: "أما الآن فأنا حالياً في الألعاب الأولمبية، وهذه الصور التي لم أرها سابقاً تتم مشاركتها ونشرها، وهذا أمر محزن. كل ما أطلبه من كل شخص شاهد هذه الصور أن يتوقف عن نشرها، وهذا أمر سيساعدني حقاً في التركيز على ما هو مهم بالفعل: تدريباتي والسباق".

وفي الفيديو، وعند سؤال المصور لها: ما الأسهل بالنسبة لها.. التزلج أو أن تكون موضوع جلسة تصوير؟ اعتبرت جاكي أن التصوير أصعب، مقرة أنها "غير معتادة على أن تؤخذ لها صور وهي من دون ملابس".

وأوضحت جاكي في الفيديو أنها تسكن في سويسرا، حيث تدرس تنظيم الحفلات والمناسبات الرياضية، موضحة أنها تتزلج كثيراً.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصادر موثوقة قولها إن اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية ستعقد اجتماعاً طارئاً، عصر اليوم الثلاثاء، للبحث في موضوع المتزلجة التي تمثل لبنان ضمن البعثة الرياضية الرسمية إلى الألعاب الأولمبية.