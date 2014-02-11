مؤسس فيسبوك وزوجته أكبر متبرعين في أميركا لعام 2013

تصدر مؤسس شركة "فيسبوك" ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، وزوجته قائمة أكبر المتبرعين الأميركيين للأعمال الخيرية لعام 2013 بعد تبرعه بحوالي مليار دولار لجمعية غير ربحية في منطقة سيليكون فالي بحسب مجلة كرونيكل أوف فيلانثروبي.

واعتبرا أصغر زوجين سناً يتصدران هذه القائمة السنوية، علما أنهما احتلا العام الماضي المرتبة الثانية فيها بعد الملياردير الأميركي وارن بافيت.

وقدم مارك زوكربيرغ لجمعية تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها وتعنى بمجالي الصحة والتعليم الملايين من أسهم "فيسبوك" المدرجة في البورصة التي تقدر قيمتها اليوم 992 مليون دولار، وهو كان قد تبرع سنة 2012 بحوالي 500 مليون دولار للجمعية عينها.

وتلاه في المرتبة الثانية رجل الأعمال من تكساس جورج ميتشيل الذي جنى ثروته من قطاع المحروقات وتبرع عند وفاته في تموز/يوليو الماضي بـ 750 مليون دولار لجمعية تديرها عائلته تعنى بإيجاد حلول للحد من تداعيات التغير المناخي.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيل نايت أحد مؤسسي مجموعة "نايكه" وزوجته بينيلوبي اللذين تبرعا ب 500 مليون دولار لجمعية "أوريغون هيلث أند ساينس يونيفيرستي فاوندايشن" التي تقوم بأبحاث لمكافحة مرض السرطان.

أما المرتبة الرابعة، فقد احتلها مايكل بلومبرغ رئيس بلدية نيويورك السابق الذي تبرع بـ 452 مليون دولار.

وأوضحت مجلة "ذي كرونيكل أوف فيلانثروبي" أن التبرعات قدمت بغالبيتها لجامعات ومستشفيات ومختبرات أبحاث.