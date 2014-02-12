طالب بريطاني يترك الدراسة وأساتذته يلتحقون بشركته

ترك شاب بريطاني في مقتبل العمر دراسته الجامعية بإحدى أفضل جامعات العالم، في مغامرة لا يجرؤ الكثيرون عليها، لتتدفق الأموال في يديه سريعاً، ويتحول إلى أحد أبرز وأشهر رجال الأعمال، وهو ما دفع واحداً من أساتذته أيضاً للحاق به والعمل كموظف لديه.

وأسس الشاب البريطاني جورج بيرغيس شركته في العام 2009، كان حينها يبلغ من العمر 17 عاماً فقط، واصل دراسته حتى التحق بجامعة "ستانفورد" بولاية كاليفورنيا الأميركية، وهي واحدة من أعرق وأشهر وأفضل جامعات العالم، إلا أنه لم يصمد طويلاً على مقاعد الدراسة حتى قرر الانحياز إلى سوق العمل، وتحويل شركته إلى أحد الأرقام الصعبة في سوق العمل.

أطلق رجل الأعمال الشاب بيرغيس قبل أيام قليلة فقط تطبيقاً جديداً على الإنترنت من ابتكاره يحمل اسم Gojimo، وهو تطبيق أكاديمي يقول إنه سيحل الكثير من المشاكل التي يواجهها الطلبة، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يأتي ليمثل حلاً للتطبيقات ذات الكفاءة الضعيفة المتوفرة على "أبل ستور".

شركته من أفضل شركات التكنولوجيا

ويقول بيرغيس في مقابلة أجرتها معه صحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية إن شركته أصبحت واحدة من أهم شركات التكنولوجيا والهواتف النقالة في بريطانيا، وإنها تعمل مع العديد من الشركات الكبرى والناشرين الأكاديميين حول العالم.

وروى بيرغيس قصة نجاحه في عالم المال والأعمال لــ"هافينغتون بوست"، مشيراً إلى أنه عندما كان في سن الـ15 من العمر كان قد تمرس في الأعمال التجارية على الإنترنت وأصبح PowerSeller على الموقع التجاري العالمي الشهير ebay، وحينها بدأ بتحقيق الأرباح المالية، ولاحقاً لذلك تمكن بيرغيس من إطلاق شركة متخصصة في تصوير الحفلات والمناسبات مع أصدقائه، حيث كانوا يقومون بتصوير المناسبات المدرسية، ومن ثم يبيعون أقراص الـDVD على الأهالي والمهتمين.

لكن شركة سويسرية سرعان ما اكتشفت رجل الأعمال المتمرس وتوقعت نجاحه، فقدمت له الدعم اللازم، حيث حصل على رأسمال جيد من شركة Index Ventures الشهيرة التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً لها، وبدأ مشواره لإنتاج أول تطبيق للهواتف الذكية، وهو تطبيق Gojimo الذي طرحه مؤخراً.

ويؤكد بيرغيس أن أحد أساتذته السابقين يعمل لديه الآن في الشركة التي يديرها، مشيراً إلى أن ويل ويليامز، وهو المدرس الذي علمه الجغرافيا، هو أحد أبرز الداعمين له وأحد المشاركين في إنتاج التطبيق التعليمي الجديد الذي تم إطلاقه.

لكن رجل الأعمال الشاب والمندفع بيرغيس يقول إنه على الرغم من كل ذلك، فإنه يواجه "قائمة لا تنتهي من التحديات"، مؤكداً أن عملية إنتاج التطبيق Gojimo الذي يمثل نجاحاً كبيراً له ولشركته تعلم منها أكثر مما وضع فيها من معرفته وخبراته.