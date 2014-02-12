حظر أميركي جديد على مبيعات العاج لحماية الأفيال

أعلن البيت الأبيض فرض حظر جديد على مبيعات عاج الأفيال داخل الولايات المتحدة، في إطار خطة تهدف إلى القضاء على التجارة غير المشروعة للحيوانات البرية المهدد بعضها بالانقراض مثل الفيل الإفريقي.

وتحظر الولايات المتحدة واردات العاج منذ 1989، لكن الجهود الجديدة تذهب إلى أبعد من هذا لتصل إلى حظر بيع معظم منتجات العاج داخل الولايات المتحدة نهائياً.

وقال مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، أمس الثلاثاء، إن الحظر يهدف أيضاً إلى خفض الطلب على منتجات العاج.

وتفقد إفريقيا ما يقدر بحوالي 35 ألف فيل سنوياً بسبب الصيد غير المشروع وانخفاض عدد هذه الأفيال إلى أقل من 500 ألف.

ولا تزال هناك بعض الاستثناءات من الحظر طبقاً للوائح الجديدة، ومنها إذا استطاع البائع إثبات أن القطع التي يقوم ببيعها يتجاوز عمرها 100 عام. كما يمكن داخل حدود الولاية بيع القطع التي استوردت قبل عام 1990 إذا كان لدى البائع أوراق الإثبات اللازمة.