سفيرة أميركا سابقا في بيروت: لم أتزوج بطباخ لبناني

اتصلت "العربية.نت" بالسفيرة الأميركية السابقة لدى لبنان، مورا كونلي، بعد أنباء نشرتها الأربعاء وسائل إعلام لبنانية في مواقعها نقلا عن صحيفة "البلد" الصادرة في بيروت، وملخصها أنها تزوجت قبل انتهاء عملها في منتصف العام الماضي في لبنان "من طباخ السفارة، وهو لبناني شيعي من الجنوب، وانتقل معها للعيش في الولايات المتحدة بعدما تركت عملها في السلك الخارجي" طبقا لما ورد في الخبر.

وضحكت السفيرة كونلي حين ردت عبر الهاتف من نيويورك، وقالت: "أنا تزوجت؟ لا لا، لم أتزوج بلبناني، ولا بطباخ لبناني، وأرجو تأكيد ذلك كنفي لهذه الشائعة" على حد ما ذكرت من هاتف جامعة جورج تاون حيث تعمل فيها منذ غادرت لبنان، والدموع في عينيها.





غادرته والدموع في عينيها، بحسب ما ذكرت أيضا صحف لبنانية في أواخر أغسطس/آب الماضي بأنه لدى مغادرة السفيرة كونلي مطار بيروت في منتصف ذلك الشهر بعد 3 أعوام أقامتها في لبنان "كان عدد من السياسيين في وداعها، ولدى مصافحتها لهم بكت كونلي، فعلّق أحد السياسيين قائلاً: "سفراء الولايات المتحدة أثناء وجودهم في لبنان يُبكون اللبنانيين، لكنهم يبكون عندما يغادرون". إلا أن "العربية.نت" لم تسألها عن ذلك البكاء، لأنها كانت في اجتماع.

وكان عمل السفيرة السابقة لدى لبنان هادئا في معظمه، سوى من "مشكلة" حدثت حين استباح موكبها آثار مدينة صور في يونيو/حزيران 2013 عندما أبت سيارات الموكب إلا أن تدخل إلى قرب قوس النصر الروماني في المدينة الواقعة بالجنوب اللبناني "غير مبالية بضيق الطريق المحاذية، ولا بإمكان انهيارها تحت وطأة السيارات المصفحة" بحسب ما قرأت "العربية.نت" عن تلك المشكلة في صحيفة "السفير" اللبنانية.

أما باقي المدة التي خدمت فيها لدى لبنان فأمضته السفيرة على خير ما يرام، والشائعات الأخيرة عن زواجها من طباخ السفارة، تعود ربما لتعودها على المأكولات اللبنانية التي أدمنت على تناولها، فاستغلوا استذواقها لها وجعلوها تتزوج من طباخ لبناني يعوضها الكثير، لكن الخبر أصبح منفيا الآن.



