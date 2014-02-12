صبي في العاشرة يأخذ شقيقته في نزهة بالسيارة

عثر على صبي في العاشرة من العمر في حفرة هو وسيارة عائلته التي كان يقودها في النرويج، بعدما أراد أخذ شقيقته البالغة 18 شهراً في نزهة حسب ما قالت الشرطة.

وقد قطع الطفل مسافة تزيد عن 10 كيلومترات صباحاً، عندما رصد سائق كاسحة ثلوج السيارة العالقة على جنب الطريق على ما أوضحت الشرطة التي أبلغت بالأمر.

وأوضح كاي لشوغن مدير العمليات في شرطة فيستوبلاند في جنوب النرويج: "يبدو أن الأمر تقرر بسرعة فقد استفاق في منتصف الليل وشقيقته كذلك وقرر أن يأخذها في نزهة".

ولم يصب الصبي وشقيقته التي كانت جالسة في المقعد الأمامي من دون حزام أمان، بأي أذى وكانا مبتسمين، وأوضح كاي لشوغن أن الصبي طلب المساعدة لإخراج السيارة من الحفرة لكي يواصلا طريقهما.

وقد أعيد الطفلان الى والديهما اللذين طلب منهما أخذ المزيد من الحيطة في المستقبل.

