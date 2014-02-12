كايت تتألق بعقد ماسي رائع مستعار من حماتها إليزابيث

شاركت كايت زوجة الأمير وليام في عشاء لدعم "ناشونال بورتريت غاليري" في لندن، وارتدت عقدا رائعا من الماس أعارته لها الملكة اليزابيث الثانية، بحسب تقرير إخباري، الأربعاء.

واختارت دوقة كامبريدج، الثلاثاء، فستانا طويلا كحلي اللون من تصميم جيني باكهام.

ولوحظ خصوصا وضعها العقد الرائع المعروف باسم "نظام حيدراباد" الذي قُدم هدية إلى الملكة اليزابيث الثانية في العام 1947 بمناسبة زواجها من دوق ادنبره.

وكان من بين المدعوين إلى العشاء الفاخر الممثلة اليزابيث هيرلي ومغني الروك براين ادامز والممثلة غرايسن بيري.

وعبرت دوقة كامبريدج عن "سعادتها" لدعم "ناشونال بورتريت غاليري" التي تقوم بإنجازات "استثنائية"، على حد تعبيرها.

وأوضحت أنها "تضم أكبر مجموعة من لوحات البورتريه في العالم ومعارضها الرائعة هي مصدر إلهام لنا جميعا على الدوام".