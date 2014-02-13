حفرة تبتلع 8 سيارات فاخرة في متحف أميركي

ابتلعت حفرة كبيرة في قاعة عرض في المتحف الوطني لسيارات "كورفيت" في ولاية كنتاكي، ثماني سيارات من المجموعة المعروضة.

واكتشفت هذه الحفرة، ودائرتها 12 متراً وعمقها يصل إلى تسعة أمتار، فجر الأربعاء، حين دوت صفارات الإنذار في المتحف، حيث هرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وحاول المسؤولون عن المتحف إخراج السيارات من الحفرة.

ومن بين السيارات التي هوت في الحفرة سيارتان من السيارات الرياضية التي اشتهرت قبل ستين عاماً.

ومن بين السيارات المتضررة واحدة تعود إلى العام 1962، وأخرى هي رقم مليون التي تنتجها شركة "كورفيت" وتعود إلى العام 1992.

ولم تعط بعد أي تفسيرات حول سبب هذا الانهيار الأرضي.