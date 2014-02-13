عراك بالأيدي وغاز مسيل للدموع بالبرلمان الهندي

وقع عراك بالأيدي بين نواب هنود، الخميس، خلال مناقشة مشروع قانون حول استحداث ولاية جديدة، وعمد أحدهم إلى رش الغاز المسيل للدموع على زملائه.

ورفع عدد من النواب لافتات ورددوا شعارات للاحتجاج على إنشاء هذه الولاية الجديدة، (تيلانغانا)، المنبثقة من تقسيم ولاية (اندرا برادش) الحالية.

وحاول بعض النواب انتزاع مذياع رئيس الجلسة وعمد أحدهم إلى رش الغاز المسيل للدموع على زملائه ما أثار تهافت النواب نحو الخروج من القاعة، كما ذكرت شبكات إخبارية تلفزيونية.

ونقل نواب بدا أنهم يعانون من مشاكل في التنفس، الى المستشفى، بحسب الشبكات الإخبارية.

واندلعت مشاجرات بين نواب معارضين لمشروع القانون وآخرين يحاولون إعادة النظام إلى القاعة، بينما تم إرجاء الجلسة، كما ذكرت وكالة برس تراست اوف انديا.

وندد الوزير المكلف بالشؤون البرلمانية كمال ناث "بإهانة كبيرة توجه للديموقراطية البرلمانية" وطالب بفرض عقوبات شديدة على المسؤولين عن هذه الأعمال.

