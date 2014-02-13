من يعش علاقة عاطفية أكثر سعادة من الأعزب

أظهر استطلاع للرأي بمناسبة عيد الحب الذي يصادف 14 فبراير أن المرتبطين بعلاقة عاطفية يشعرون بقدر أكبر من السعادة والأمان الاقتصادي مقارنة مع أقرانهم العزاب.

وقال نحو 80% من أكثر من 18 ألف شخص شاركوا في استطلاع أجرته شركة عبر الإنترنت في 15 دولة في علاقة عاطفية ما أنهم سعداء بالمقارنة مع 67% من العزاب.

وأظهر المسح أن أصحاب العلاقات العاطفية في كندا هم الأكثر سعادة بنسبة 90% مقارنة مع 53% لدى أقرانهم في المجر.

وفي اليابان قال 53% من العزاب إنهم سعداء مقارنة مع 77% ممن يرتبطون بعلاقة عاطفية، بينما في الولايات المتحدة قال 74% من العزاب إنهم سعداء مقارنة مع 89% من الأشخاص ممن في علاقة عاطفية.

وتعادلت نسبة السعادة في الأرجنتين بين العزاب والمرتبطين بعلاقة عاطفية إذ بلغت 65%.

وإضافة إلى الشعور بالسعادة أظهر الاستطلاع أن الارتباط بعلاقة عاطفية أيضا له أثر إيجابي على الشعور بالأمان الاقتصادي.

وسجل السويديون أعلى نسبة للشعور بالأمان اقتصاديا مقارنة مع بقية الدول كما يتضح بينهم الفارق في الإحساس بالأمان الاقتصادي بين العزاب والمرتبطين عاطفيا.

وقال 60% من السويديين المرتبطين بعلاقة عاطفية إنهم يشعرون أن وضعهم الاقتصادي قوي متفوقين بفارق 20% عن العزاب.

