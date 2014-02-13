ميدالية رئاسية لمن صمد زواجهم 50 عاماً في بولندا

يرتبط الحديث عن الأوسمة والميداليات الرئاسية بالإنجازات العسكرية أو ربما الرياضية أو التعليمية، ولكن في بولندا يحصل الأزواج على هذه المكافأة مقابل صمود علاقتهم الزوجية لنصف قرن.

ويقف نحو 24 من الأزواج بشعرهم الأبيض مبتسمين وهم يشاركون في مراسم تكريمية تقام على شرفهم في وارسو بمناسبة مرور خمسين عاماً على زواجهم.

وتقول هانا غرونميفيتش-فالتس، رئيسة بلدية وارسو التي تمثل الرئيس البولندي، برونيسلاف كموروفسكي، للمناسبة "من أجل الحصول على هذا الشرف ينبغي المثابرة لأكثر من 18 ألف يوم، فتمضية نصف قرن معاً هو إنجاز فعلاً".

ويتقدم كل زوجين بدورهما على السجادة الحمراء للحصول على الميدالية الفضية مع وردتين متشابكتين في الوسط وشريط زهري، وفي آخر الصالة يصفق أفراد العائلة ويلتقطون الصور.

وتوزع حوالي 65 ألف ميدالية سنوياً في كل أنحاء بولندا على ما يفيد مكتب الرئاسة.

رسالة تهنئة من البيت الأبيض

وفي دول أخرى يحتفل أيضاً بهذه الزيجات الطويلة، ففي الولايات المتحدة يحصل الذين تجاوزوا 50 عاماً من الزواج على رسالة تهنئة من البيت الأبيض، أما في بريطانيا فيتم تكريم الأزواج الذين تجاوزوا 60 عاماً من الحياة المشتركة بحصولهم على رسالة من الملكة التي بلغت هذه العتبة قبل سبع سنوات.

ويقول المؤرخ مارسين زاريمبا، الأستاذ في جامعة وارسو، "وسام الحياة الزوجية الطويلة" الذي استحدث في العام 1960 في ظل الحكم الشيوعي يعكس عقلية تلك المرحلة التي أتت بعد الستالينية.

وكانت الستالينية تسعى إلى قلب النظام العالمي القديم، بما في ذلك حياة العائلة، وكانت تشجع المرأة على خوض سوق العمل، لكن اعتباراً من العام 1955 انقلب هذا الميل.

وتفيد هيئة الإحصاءات الوطنية في بولندا أن نسبة الطلاق بلغت 32% في العام 2012، في مقابل 13% في العام 1980.