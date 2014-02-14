فنانة تضع ممالك "ديزني" السحرية على خريطة العالم

جمعت فنانة أميركية الممالك السحرية من عالم ديزني، من خلال 58 فيلماً، ووضعتها في أماكنها الحقيقية على خريطة العالم، ونشرت ما قامت به على صفحة موقع "ديفيانت آرت" الخاص بالفنون.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، فقد وصفت إيوين سميث نفسها بأنها معجبة مخلصة لأفلام ديزني، حيث إنها في حالة عدم وضوح الموقع الذي تدور عليه أحداث الفيلم، كانت تعكف على البحث والتقصي في القصة الحقيقية أو الأسطورة حتى تصل إلى الموقع المحدد للفيلم على الخريطة المليئة بالألوان الصارخة.

وأظهرت الخريطة انتماء معظم الشخصيات إلى أوروبا وأميركا، فيما احتفظت إفريقيا بموطن "الأسد الملك" و"طرزان"، بينما اكتفى الوطن العربي بشخصية "علاء الدين".

وقد أثارت الخريطة بعض الجدل على موقع "ديفيانت آرت"، حول لماذا لم يتخذ أي فيلم لديزني من روسيا موقعاً له؟

وبحسب الخريطة، فهناك 20 فيلماً اتخذت من الولايات المتحدة الأميركية مواقع لها، بينما احتضنت أميركا الجنوبية ثلاثة أفلام، واحتضنت آسيا ثلاثة أفلام، وإفريقيا فيلمين وأستراليا فيلمين، أما أوروبا فكانت موقعاً لـ23 فيلماً، معظمهم في بريطانيا.

وشملت الخريطة خمسة أفلام دارت أحداثها إما في الفضاء أو في أماكن غير معلومة من الكرة الأرضية.