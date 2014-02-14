قطر تبني فندقا عائما مستوحى من "الخيال العلمي"

تستعد قطر لاستضافة مشجعي كأس العالم عام 2022 ببناء فندق عائم قد يبدو لأول وهلة وكأنه جزء من أحد أفلام الخيال العلمي. فالفندق العائم ذو الخمسة نجوم، المزمع إقامته خصيصاً للحدث الكروي العالمي، سيحتوي على كل مميزات أفخر وأفخم الفنادق العالمية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، فقد قامت شركة هندسة معمارية فنلندية بتصميم الفندق، وقد أعجبت السلطات القطرية بالفكرة، لأنه سيكون صديقاً للبيئة، حيث سيقوم الفندق العائم بتوليد الطاقة ومعالجة المياه والنفايات، حتى لا يحمل السلطات أي أعباء جديدة.

وفي حال إتمام بنائه، فسيحوي الفندق عدة أجنحة فاخرة ومطاعم ومحلات تجارية وناديا صحيا، وصالة رياضية، ومسبحا، وناديا ليليا، بالإضافة إلى الغرف الفاخرة الخاصة بالنزلاء، ومرآبا للسيارات.

وقد أعلنت الشركة الفنلندية أنها تستطيع بناء الفندق العملاق بالكامل بعيداً عن المكان المحدد له، على أن يتم تجميعه في الموقع المعد لاستقبال كأس العالم 2022، وربما يمكن نقل الفندق فيما بعد انتهاء الحدث الكروي إلى أي مكان آخر.