أقوى عاصفة ثلجية في أميركا تحصد 20 شخصاً

أكدت مصادر أميركية أن 20 شخصاً قتلوا في العاصفة الثلجية التي تتعرض لها ولايات الشمال الشرقي، بحسب تقرير لقناة "العربية" اليوم السبت.

وشهدت أميركا أقوى عاصفة ثلجية منذ نحو عشر سنوات، ما أسفر عن سقوط ضحايا، إلى جانب توقف حركة السفر والطيران وانقطاع الكهرباء عن 480 ألف منزل بسبب سماكة الثلوج والتي بلغت نحو 30 سنتيمترا.

فيما أغلقت المدارس والإدارات والمحلات التجارية. كما تم إعلان حالة الطوارئ في 126 مقاطعة.

وتتعرض الولايات المتحدة وبريطانيا لأسوأ عواصف شتوية منذ نحو عشرات السنين.

وأتت الفيضانات على الأخضر واليابس في لندن، ووصفت بأنها عواصف شتوية لم تشهدها بريطانيا منذ نحو 240 عاما، لتضيف مزيدا من المعاناة والفوضى الواسعة النطاق.

هيئة الأرصاد الجوية كانت قد أعلنت أن عواصف بلغت شدتها أكثر من 160 كيلومترا في الساعة ضربت غرب إنجلترا، في حين استمرت الفيضانات الشديدة في أغلب مناطق جنوب وغرب البلاد.

وتسببت رداءة الأحوال الجوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 270 ألف منزل. كما تعطلت حركة المرور والقطارات بسبب قوة العواصف التي أدت إلى اقتلاع الأشجار وتدمير البنية التحتية.