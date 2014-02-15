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3 زيجات في عيد الحب بناطحة امباير ستيت الأميركية

المصدر: نيويورك - رويترز
أحد هذه الزيجات
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أقيمت 3 حفلات زواج في يوم عيد الحب أمس الجمعة في ناطحة السحاب امباير ستيت في نيويورك، وهو اليوم الوحيد الذي يسمح فيه بإقامة حفلات زواج في هذا المبنى العملاق.

وفي حفلات متتالية، ارتبط ثلاثة أزواج في الطابق السادس والثمانين من المبنى المؤلف من 102 طابق.

وتم اختيار هؤلاء الأزواج من بين المئات الذين دخلوا مسابقة للدفاع عن رغبتهم في الزواج في هذا المبنى.

وكانت الحفلات صغيرة وبحضور العائلات ومجموعة صغيرة من الأصدقاء فقط.

وتضاء الأنوار على قمة امباير ستيت باللونين الأحمر والوردي ليل الجمعة بمناسبة عيد الحب.

وامباير ستيت هو ثاني أطول مبنى في نيويورك، بعد مركز التجارة العالمي الجديد الذي مازال قيد البناء.

كلمات دالّة

#عيد الحب, #امباير ستيت, #نيويورك

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