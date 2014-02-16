الجيش الأميركي يخترع بيتزا تظل طازجة لـ3 سنوات

تمكن علماء تابعون للجيش الأميركي من اختراع بيتزا، يمكن أن تظل طازجة لثلاث سنوات أو أكثر دون أن تتلف، وذلك حتى يتمكن الجنود الأميركيون من اصطحابها معهم خلال المهمات الطويلة وتناولها دون الحاجة إلى تسخينها أو إعادة طبخها وإنتاجها.

وتمثل البيتزا التي تظل طازجة مطلباً قديماً للرجال والنساء العاملين في الجيش الأميركي، والذين يطالبون بتوفير "وجبات جاهزة" يمكن استهلاكها دون الحاجة إلى مطبخ، بما يتناسب مع البيئات التي يعملون بها لفترات طويلة.

وكان إنتاج البيتزا المعمرة أمراً غير ممكن، بسبب أن المكونات الرئيسية لها تحتاج إلى مستوى معين من الرطوبة من أجل الحفاظ عليها صالحة للاستخدام وطازجة، وخاصة العجين والجبن وصلصة الطماطم.

كما أن البيتزا تواجه مشكلة تكاثر كميات كبيرة من البكتيريا عليها بعد مرور 36 شهراً على صناعتها، إلا أن الباحثين التابعين لوحدة تطوير في الجيش الأميركي تمكنوا من التغلب على هذه المشكلات وصناعة بيتزا تعمر طويلاً.

واحتاج العلماء الأميركيون لأكثر من عامين من أجل التوصل إلى هذا الاختراع الجديد، حيث تم ابتكار عنصر جديد يوفر الرطوبة الكافية لمدة طويلة بما يحافظ على العجين طازجاً وصالحاً للاستخدام دون أن يتلف.

كما تمكن العلماء من تغيير الحموضة في كل من الجبن والعجين، بما يمنحها قدرة على البقاء بنفس الجودة لمدة أطول.

وكخلاصة للاختراع الجديد فقد أصبح بمقدور الجندي الأميركي أن يضمن تناول البيتزا طازجة في العام 2017 إذا تمت صناعتها اليوم، حتى لو تركها في درجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية.

وقال غيل بيتس، مدير المختبر الذي تم فيه تطوير البيتزا الجديدة: "إن مذاقها مماثل تماماً للبيتزا التي يتم صناعتها في المنزل، ثم يتم تناولها بعد أن تخرج من الفرن.. الفرق الوحيد الذي يفتقده الشخص في البيتزا الجديدة المعمرة هو أنه يأكلها وهي ليست ساخنة، حرارتها تكون بنفس درجة حرارة المكان".