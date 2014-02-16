العثور على جثة في تجويف عجلة طائرة في مطار دالاس

قال مسؤولون إنه تم العثور على جثة رجل يوم السبت في تجويف عجلة طائرة تابعة لشركة خطوط جنوب إفريقيا الجوية في مطار دالاس الدولي خارج واشنطن.

وقال بيان صادر عن هيئة مطارات العاصمة واشنطن إن طاقماً أرضياً عهد له بالطائرة، وهي من طراز أيرباص ايه 340 عثر على الجثة في حوالي الساعة 18.30 بتوقيت جرينتش.

وقال المتحدث باسم الهيئة كريستوفر باولينو إن الطائرة وصلت إلى دالاس في فرجينيا صباح الخميس قادمة من جوهانسبرج، بعد توقف في دكار بالسنغال.

وقالت الهيئة إن الطائرة كانت متوقفة في منطقة نائية في المطار، وذهبت شرطة المطار وفرق الحريق والإنقاذ إلى الموقع إلى جانب ضباط من مكتب التحقيقات الاتحادي وضباط من وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

وأكدت سلطة مطار دالاس أنه قد تم تسليم الجثة إلى مكتب أخصائي الطب الشرعي في مقاطعة فيرفاكس.