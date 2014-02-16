مصر: العثور على دينار أموي يعود للقرن الهجري الأول

قالت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر اليوم الأحد، في بيان إنها عثرت على دينار للخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، يرجع لعام 77 هجرية، وهو آخر قطعة كانت مفقودة من معروضات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة منذ تفجير سيارة ملغومة استهدف مديرية أمن القاهرة، وأدى لانهيار بعض أجزاء المتحف القريب الشهر الماضي.

وتعرضت العشرات من القطع الأثرية في المتحف يوم 24 يناير 2014، للتدمير في الانفجار الذي قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصاب العشرات.

وكان وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم، قال في مؤتمر صحافي سابق: "إن التفجير أدى إلى تهشم 74 قطعة أثرية وتفكك 26 قطعة إضافة إلى فقد عملة معدنية تعود لعام 77 هجرية.

وقال أحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف، الأحد، في البيان: "إن فريق الإنقاذ السريع عثر صباح اليوم خلال غربلة أكوام الركام الناتجة عن الحادث "على الدينار الأموي.. الذي يعود إلى عام77 هجرية... هو القطعة الوحيدة المفقودة من ضمن معروضات المتحف".

وأضاف أنه بمراجعة القطعة التي عثر عليها بأوصاف القطعة المفقودة من واقع سجلات المتحف "تأكد أنها ذات القطعة التي كانت معروضة بالمتحف وقت الحادث."