ميشيل أوباما في المركز الـ5 كأعظم سيدة أولى بأميركا

احتلت السيدة الأميركية الأولى ميشيل أوباما المركز الخامس كأعظم سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة في استطلاع لآراء المؤرخين نشر أمس السبت، متقدمة على هيلاري كلينتون التي جاءت في المركز السادس.

وجاءت اليانور الذي تولى زوجها فرانكلين روزفلت رئاسة الولايات المتحدة من عام 1933 حتى عام 1945 في المركز الأول في كل مرة من خمس مرات أجرى فيها معهد سينا كوليدج للأبحاث هذا الاستطلاع منذ عام 1982.

وجاءت في المراكز التالية لليانور روزفلت أبيجيل أدامز وجاكلين كنيدي ودولي ماديسون.

وكانت الأقل تأثيراً، وفقا للاستطلاع، جين بيرس زوجة الرئيس الرابع عشر للولايات المتحدة فرانكلين بيرس.

وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين بشأن موعد بدء استخدام لقب السيدة الأولى بشكل عام، فإنه يتم إعطاء هذا اللقب بشكل تقليدي لزوجة أي رئيس، وهو دور غير رسمي ولكنه يحتمل أن يكون قوياً.

وطلب الاستطلاع من 242 مؤرخا وأستاذا للعلوم السياسية تصنيف زوجات 38 رئيسا للولايات المتحدة ضمن عشر فئات مثل "الشجاعة" و"النزاهة" و"القيمة للبلاد" و"الإنجازات".