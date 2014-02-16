القرود تجيد الرقص على الإيقاع مثل الإنسان

قال علماء يوم السبت إن بعض الحيوانات يمكن أن تشعر وتستجيب لأنغام الموسيقى مثل الإنسان، وهو اكتشاف له دلالات ويؤدي إلى فهم كيفية تطور هذه المهارة.

وأوضحت دراسة أجريت على قرود البونوبو، وهي سلالة من القرود قريبة جداً من الشمبانزي لديها قدرة فطرية على التفاعل مع سرعة الإيقاع والتزامن مع الأنغام.

ومن أجل هذه الدراسة صمم الباحثون أسطوانة ذات صدى عال ومألوفة للبونوبو قادرة على تحمل ضغط القفز حتى 500 رطل والمضغ، وسلوكيات أخرى مماثلة لسلوكيات القرود.

وقالت باتريشيا جراي مديرة برنامج الموسيقى الحيوية في جامعة نورث كارولاينا في جرينسبورو: "إن قرود البونوبو متناغمة جداً مع الصوت، ولديها قدرة سماع تفوق قدرتنا".

وعزف من أجروا التجربة على إيقاع تحبه قرود البونوبو، وهو 280 نقرة في الدقيقة تقريباً، وقالت جراي والعالم النفسي ادوارد لارج من جامعة كونكتيكت في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للعلوم المتقدمة إن القردة التقطت الأنغام وبدأت في التحرك مع إيقاع طبلة البونوبو.

وقال العالم النفسي بيتر إن بحثا أجري على أسد البحر الذي لا يتمتع بقدرة إيقاعية فطرية، أوضح أنه بالتدريب أصبحت لديه القدرة على هز رأسه بالتزامن مع الموسيقى.

وإضافة أسود البحر إلى القائمة توضح أن القدرة على الشعور بالإيقاع قد تكون أكثر انتشاراً.