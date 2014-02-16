25 مليون خائن إلكترونياً أدروا100 مليون دولار ربح

أثار موقع "اشلي ماديسون" ومقره في تورنتون (كندا) فضيحة عند إطلاقه العام 2002 مع شعاره "الحياة قصيرة فليكن لكم عشيق أو عشيقة".

وقد حذت حذوه من ذلك الحين عشرات المواقع التي تحمل عناوين أكثر إثارة من قبيل "مواعيد للخائنين" و"علاقات ساخنة".

تقول جينكي إنها "انتقمت" من شريكها عن طريق خيانته بمساعدة مواقع على الإنترنت، في حين يؤكد غريغ أنه خرج "عن روتين الحياة اليومية، فالخيانة الطاعنة في القدم تدر الأموال مع سوق فعلية للمواقع الإلكترونية التي تسهل ذلك.

ويقول نول بيدرمان رئيس مجلس إدارة موقع "اشلي ماديسون" ومؤسسه، لوكالة فرانس برس "لطالما كانت الخيانة موجودة" ومواقع التعارف التقليدية لطالما "عجت بالساعين الى علاقة خارج إطار زواجهم".

ومن خلال موقع مخصص لهم "نسد فراغا هائلا في قلوب الرجال والنساء المتزوجين" على ما يؤكد رئيس هذه الشركة التي تقول إن لديها 25 مليون مشترك في 35 بلدا فيما بلغ رقم أعمالها 100 مليون دولار في العام 2013.

وتفيد أرقام نشرتها مجلة "جورنال اوف ماريتال اند فاميلي ثيرابي" أن 22% من الرجال و14% من النساء خانوا شركاءهم مرة واحدة على الأقل خلال الزواج.

لكن هل وجود هذه المواقع يشجع الخيانة؟ من الصعب معرفة ذلك من دون "معطيات فعلية" على ما تقول بيبير شفارتس أستاذة علم الاجتماع المتخصصة في الحياة الزوجية في جامعة ولاية واشنطن. وتتابع قائلة "لكن أظن أنها شجعت على ذلك لأن الكثير من الأشخاص يرغبون بعلاقة خارج إطار زواجهم لكن لا فكرة لديهم بتاتا كيف يفعلون ذلك أو كيف يفعلون ذلك بكل أمان".

ويبدو أن المشتركين يأتون من كل مكان ومن مختلف الأعمار، من شباب ومسنين ورجال ونساء أغنياء وفقراء منهم من يحمل شهادات جامعية، مع أن غالبية الرجال من الرواد في سن الأربعين حسب ما يؤكد موقع "اشلي ماديسون". أما الأسباب فلا تعد ولا تحصى.



